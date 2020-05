Wout Van Aert zaterdag aan de start van 'Dirty Kanzelled'

Wout Van Aert is een van de vele profrenners die zaterdag zal deelnemen aan de Dirty Kanzelled. Laurens ten Dam organiseerde deze gravelrace, naar eigen zeggen uit liefde voor het wielrennen.

Laurens ten Dam zou normaal gezien de Dirty Kanza rijden in de Verenigde Staten, een loodzware tocht van 324 kilometer over gravelpaden. Deze was gepland op 30 mei, maar is geannuleerd omwille van het coronavirus.

Dus besloot ten Dam om zelf maar iets op poten te zetten, naar eigen zeggen voor de 'liefde voor het wielrennen'. Hij doopte het als Dirty Kanzelled.

Om en bij de 650 deelnemers schreven zich online in om een eigen uitgestippeld parcours af te leggen op onverharde wegen. Onder meer Levi Leipheimer en Niki Terpstra zullen deelnemen, net als Wout Van Aert, die zaterdag over de Kempische onverharde wegen zal stuiven.