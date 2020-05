Dumoulin klaar om barre periode achter zich te laten: "Dat is vaak niet de mooiste kant van mij, maar..."

Tom Dumoulin is misschien wel de renner voor wie deze lange periode zonder koers ongelegen komt, omdat hij voordien ook al lange tijd niet met regelmaat wedstrijden kon afwerken. Door ernstige blessures, die dan ook uitmondden in een mentaal gevecht. Hoe kijkt hij er nu tegen aan?

Dumoulin heeft zich er over uitgelaten in Talkshow M. "Ik dacht: 'Hoe geraak ik uit deze mentale dip als een topatleet? Hoe toon ik weerbaarheid?' Vorig jaar heb ik veel tijd gehad om hierover na te denken. Ik heb me gerealiseerd dat ik gewoon ervan geniet om met de fiets te rijden en één te zijn met de natuur."

Met de amusementswaarde van zijn beroep zit het dus nog goed. En wat met de winnaar in hem? "Ik heb me ook gerealiseerd hoezeer ik geniet van het koersen en het winnen. De drive in mij om anderen te verslaan. Dat is vaak niet de mooiste kant van mij, maar het is een kant die ik omarm als een topatleet. Ik krijg er energie door."

Het voorbije jaar heeft me veel rust gebracht

Dumoulin hoopt om er na een moeilijk jaar weer sterker uit te komen. "Het voorbije jaar heeft me veel rust gebracht. Ik heb kunnen nadenken over veel dingen en kunnen genieten van de kleine dingen. Je werkt altijd naar je volgende doel toe. Het geeft me zeker energie om er opnieuw voor te gaan in de toekomst."