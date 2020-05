Weg naar de Tour de France ligt vast voor Nairo Quintana: Frankrijk boven!

In de Tour de France nog eens uitpakken zoals weleer, het is de grote droom van Nairo Quintana. Afgaande op zijn vorm uit het voorjaar kan het in 2020 misschien wel nog eens lukken. Zijn voorbereiding ligt vast en zal ook al over Franse wegen lopen.

De regering van zijn land probeert een chartervlucht vast te krijgen om Quintana en de andere Colombiaanse renners tijdig in Europa te doen landen. Lukt dat, dan zit niets een volwaardige voorbereiding op de Tour de France in de weg. Zodat Quintana daar net als de andere deelnemers aan de Ronde van Frankrijk kan strijden met gelijke wapens. Binnen anderhalve maand zou Quintana dan moeten afzakken richting Europa. "We hebben met het team de mogelijkheid besproken om te reizen in het midden van juli en om in een eerste koers te starten in de Tour de l'Ain", vertelt de renner van Arkéa-Samsic in een filmpje van AS. HOOFDDOEL "De tweede koers zou de Dauphiné zijn en dan zet ik mijn voorbereiding voor de Tour de France verder. Dit zijn de koersen die we initieel op de kalender hebben staan, voor aanvang van het hoefddoel." Wat natuurlijk de Ronde van Frankrijk is. Door mee te doen aan deze voorbereidingskoersen, moet Quintana de vorm vinden om het parcours van de Tour de France aan te kunnen.