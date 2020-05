Nederlandse kampioene nu dan toch weg bij Parkhotel Valkenburg na eerder geschil

Parkhotel Valkenburg ziet één van de betere rensters uit de ploeg vertrekken. De breuk was al aangekondigd en is nu officieel. Op 1 juni is het contract tussen de wielerploeg en Lorena Wiebes immers verlopen. Dat dit niet verlengd ging worden, was al een tijdje duidelijk.

Wiebes wou afgelopen winter al eigenlijk de overstap maken naar een andere ploeg, waarop Parkhotel Valkenburg dan weer dreigde met een kort geding. Wiebes zou dan maandenlang ook niet voor een ander team kunnen koersen. Op de valreep bereikten beide partijen alsnog een akkoord.

Daardoor bleef de Nederlandse kampioene tot hiertoe aan boord, maar nu scheiden de wegen dus toch. "We zagen bij de junioren al dat ze de mogelijkheden had om uit te groeien tot één van de toprensters uit het vrouwenwielrennen. We zijn extreem trots dat onze omgeving de plek was waar dit kon gebeuren", aldus teammanager Esra Tromp.

Team Parkhotel Valkenburg and Wiebes part ways. Read the press release down below ⬇️ pic.twitter.com/CMETjimADC — PHVCT (@PushingDreamsNL) May 31, 2020

De 21-jarige Wiebes veroverde overigens ook de gouden medaille op de Europese Spelen. Het is nog niet bekend voor welk team ze nu gaat rijden. "Als de klik er niet meer is, is het tijd om elk de eigen weg te gaan", besluit Tromp.