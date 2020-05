Rouwbetuigingen stromen binnen na dood Roger Decock: "Verliezen ook de verteller" en "Groot kampioen"

De dood van Roger Decock laat zijn sporen na in wielermiddens. Zeker dan in Vlaanderen. Decock stond bekend als een echte flandrien tijdens zijn actieve wielercarrière en als een legendarische verteller van allerlei verhalen nadien.

Roger Decock is thuis overleden op 93-jarige leeftijd. Decock was de oudste winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Het is meteen duidelijk hoe geliefd Roger nog was. Patrick Lefevere en anderen plaatsen reeds berichten op sociale media waarin ze hulde brengen aan Roger.

Rip #rogerdecock we verliezen een legendarisch figuur, niet alleen de renner maar ook de verteller. Sterkte aan de familie — Patrick Lefevere (@PatLefevere) May 31, 2020

Rust zacht Roger, je was een groot kampioen en een echte flandrien. We zullen je missen. Veel sterkte aan de familie #rogerdecock #RVV pic.twitter.com/Ggw5reUKQh — Nicolas Denys (@DenysNicolas) May 31, 2020

Deze zomer je in een Tielts café mogen leren kennen.

Rust zacht Roger!!

'Toen den Duits in '45 aan het vertrekken was, begonnen de cafés terug koersen te organiseren' ~ Roger Decock#rogerdecock #heerenvertrekt pic.twitter.com/xTRJqE0RUF — Ruben Apers (@Ruben_Apers) May 31, 2020