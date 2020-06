Dumoulin geen schrik van concurrentiestrijd bij Jumbo-Visma: "Ik vind het wel fijn zo"

Bij Jumbo-Visma is de weelde ongelooflijk. Met Steven Kruiswijk, Tom Dumoulin én Primoz Roglic zullen er drie kopmannen aan de start komen van de Tour de France die bij elke andere ploeg (buiten INEOS) absolute kopman zouden zijn. Ook voor Dumoulin is het iets nieuw.

"Ik ben het gewoon om alleen kopman te zijn en alleen die druk te dragen", reageert Dumoulin in de talkshow M. "Nu bij Jumbo-Visma is het helemaal anders dan bij Sunweb. Ik vind het wel fijn dat we met drie kopmannen naar de Tour gaan."

Te veel druk

"Bij Sunweb was het soms moeilijk om die druk van een hele ploeg te dragen", bekent de Nederlanders. "Ik kan me nog bewijzen en de ploeg kan voor mij rijden als ik goed genoeg ben. Natuurlijk moet ik dan ook in dienst rijden als ik niet goed genoeg ben. Maar ik sta volledig achter die afspraak", klinkt het oprecht.

Ondanks de propvolle nieuwe kalender zal Jumbo-Visma met drie speerpunten aan de start van de Tour de France staan. Twee van de drie wonnen al een grote ronde (Dumoulin, Roglic) maar nog geen Tour, de andere werd vorig jaar 3e in de Tour (Kruiswijk). "Het grote doel is om nu de Tour te winnen", aldus Dumoulin.