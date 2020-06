Wijzigingen blijven onvermijdelijk op kalender: koers met Bernal, Sosa en Rebellin op erelijst verschuift wellicht

De UCI heeft zijn stinkende best gedaan om een zo goed mogelijke kalender in mekaar te steken, zowel op het WorldTour-niveau als op het UCI-niveau. Toch is er van een vaste kalender geen sprake. Er is nu ook een UCI-koers die wellicht opnieuw van datum verandert.

Op het hoogste niveau is er nog veel discussie rond het WK wielrennen, maar een wedstrijd die zeker nog een andere plek op de kalender moet krijgen, is de Sibiu Cycling Tour. Tenminste, dat meldt Radsport-News. De vierdaagse rittenkoers is momenteel voorzien van 2 tot en met 5 juli. EIND JULI De organisatie lijkt nu echter van plan om de koers pas enkele weken later te houden. De exacte data zijn nog niet vastgelegd, maar de Sibiu Cycling Tour zou dan ergens eind juli moeten komen. Het kan dan wel in het vaarwater komen van andere rittenkoersen. De wedstrijd in Roemenië heeft enkele grote namen op de erelijst staan. Davide Rebellin, Egan Bernal en Ivan Sosa behoren tot de winnaars. Vorig jaar was Kevin Rivera de sterkste.