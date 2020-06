Wynants heeft genoten van gravelrit in gezelschap van Van Aert: "Speciaal, één van mijn mooiste dagen op de fiets"

Maarten Wynants trok samen met Wout van Aert afgelopen zondag op pad over gravelwegen en legden zo hun versie van de Dirty Kanzelled af. Na meer dan elf uur en 323 kilometer had Wynants een heel voldaan gevoel, zo blijkt.

De renner van Jumbo-Visma komt terug op het avontuur in Het Belang van Limburg. Ten eerste was er al dat bijzondere startuur: 6 uur 's ochtends. Eén van de voorwaarden van initiatiefnemer Laurens ten Dam. "Dat maakte het heel speciaal, het creëerde een gevoel van verbondenheid. Normaal zou ik nooit zo vroeg vertrekken", bekent Wynants.

VOEDINGSPLAN EN FIETSEN KLAAR MAKEN

De Limburger kon zich nog eens opladen voor een specifieke rit. Ook Daan Soete was erbij. "Het deed deugd om nog eens naar een doel toe te werken. De voorbereiding was even leuk als de rit op zich. We maakten een Whatsapp-groep, stelden een voedingsplan op, maakten de fietsen gravel-klaar en Wout stippelde de rit uit."

Alles bij mekaar was de deelname aan de Dirty Kanzelled dus zeker een geslaagde zet. "Eén van mijn mooiste dagen op de fiets", aldus Wynants.