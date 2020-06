Steunpakket Vlaamse regering kan niet helemaal bekoren: "Voor wielerfederatie schatten we verliezen hoger in"

De Vlaamse regering en minister-president Jan Jambon zijn met een nieuwe reeks steunmaatregelen gekomen en hebben daarbij ook aan de sport gedacht. Toch is de reactie maar lauw. Lode Grossen van de Vlaamse Sportfederatie had op meer gehoopt.

De VSF had bij de politiek aangedrongen op compensatie voor het wegvallen van een regeling waarmee vergoedingen konden uitgekeerd worden aan vrijwilligers. Er is beslist om 87 miljoen euro te spenderen over lokale-, cultuur-en sportverenigingen. Daar is Grossen wel tevreden over.

Minder enthousiast is de voorzitter van de VSF over de 10 miljoen euro die naar federaties en evenementen gaat. "Over die 10 miljoen ben ik ontgoocheld", zegt Grossen aan Sporza. "Veel federaties kunnen nog geen exacte inschatting maken van de verliezen die ze lijden, maar voor de golf-, tennis-of wielerfederatie schatten we die verliezen hoger in."

SUBSIDIES

Natuurlijk kan niet alles gecompenseerd worden. "We rekenen er daarom vooral op dat de normale subsidies niet in het gedrang komen. Subsidies zijn zeker zo belangrijk als eenmalige maatregelen."