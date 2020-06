Evenepoel had graag herkansing gekregen in De Container Cup: "Ik durfde niet voluit gaan"

Remco Evenepoel was een van de vele wielrenners die deelnam aan De Container Cup op VIER. Wanneer Ruben Van Gucht tijdens de Sporza-quiz 'Dat is het! Ik wist het!' gevraagd werd of hij tevreden terugkeek op zijn prestaties, was het jonge supertalent toch enigszins teleurgesteld.

"Ik denk wel dat ik beter had kunnen doen, dus echt tevreden ben ik niet. Bij het lopen had ik gemakkelijk langer die 22 km/u kunnen volhouden. Ik durfde niet voluit gaan, uit vrees voor blessures", liet Evenepoel verstaan.

"Maar achteraf gezien had ik waarschijnlijk toch wel nog veel seconden verloren op de monkey bars en de bench press. Dat ligt mij niet. Ik zag andere atleten die 80 of meer monkey bars deden, terwijl ik er slechts 24 had."

Remco Evenepoel nam het in de quiz op tegen Wesley Sock en Evi Van Acker en dat leverde af en toe hilarische momenten op. Zeker toen Evenepoel werd gevraagd naar de burgemeester van Schepdaal, de plek waar hij woont.

"Dat antwoord moet ik u schuldig blijven", moest Evenepoel toegeven. Waarop quizmaster Ruben Van Gucht gevat antwoordde. "Zo zal je geen ereburger worden van Schepdaal."

Wanneer iets later Van Gucht vroeg of de naam Willy Segers geen belletje deed rinkelen, was Evenepoel ervan overtuigd dat dat een naam was van voor zijn tijd. Echter bleek het de naam te zijn van de burgemeester van Dilbeek, waar Schepdaal deelgemeente van is. "Lap, kunnen we niet opnieuw beginnen? Dat het maar rap de Giro is, dat ik hier drie weken weg kan."