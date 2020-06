Pinot verlengt contract bij Groupama-FDJ tot 2023: "Misschien wel de Tour de France winnen"

Thibaut Pinot blijft nog tot 2023 bij Groupama-FDJ. De Fransman beschikte over een aflopend contract.

De ondertussen 30-jarige Pinot heeft zijn contract bij Groupama-FDJ verlengd tot 2023. Pinot rijdt al zijn hele leven voor het team waarvoor hij in 2010 debuteerde. "Er is geen enkele andere ploeg waar ik gelukkig zou zijn. Op twee weken tijd waren de onderhandelingen afgerond. Ik wil hier mijn loopbaan afsluiten."

Pinot gaat nog drie jaar door, daarna wil hij in een andere rol opereren. "Een beetje zoals Thomas Voeckler. Mijn ervaring overbrengen op de jongeren, in een vrije rol en als koerskapitein. Maar nu wil ik wel nog drie jaar alles geven en de grootste wedstrijden winnen. Wie weet, misschien wel de Tour de France."

"Het doel is het podium en misschien wel hoger", is Pinot ambitieus. Pinot eindigde in 2014 nog derde, achter Nibali en Péraud. "Vroeger was ik bang om over de Tour te praten, maar nu niet meer. Ik weet wat het is om te falen in de Tour. Het is een geweldige ronde, die mij zowel mooie als minder mooie momenten heeft doen beleven."