Throwback: Thomas De Gendt wint eerste rit Critérium du Dauphiné na ijzersterke prestatie

Op 4 juni 2017 heeft Thomas De Gendt een sterke rit gereden in de Critérium du Dauphiné. Hij reed met een groep weg uit het peloton, sprokkelde de meeste bergpunten en kwam daarna solo aan om de gele trui binnen te halen.

In de eerste etappe van de Critérium du Dauphiné reed Thomas De Gendt met enkele renners weg. Hij was de sterkste in de bergen en was zo al zeker van de bergtrui. Op de voorlaatste klim reed hij weg uit de kopgroep met de Fransman Domont.

Lang zou Domont het echter niet volhouden, want de Belg reed hem er uiteindelijk af op de laatste berg. Het peloton zou daarna te laat komen om De Gendt nog in te rekenen, waardoor hij dus, naast de bergtrui, ook de gele trui mocht aantrekken. Hij zou de gele trui vijf dagen dragen.