Arkéa-Samsic verwacht veel van Frans-Colombiaanse duo: "Beste klimmer ter wereld en iemand die op elk moment kan aanvallen"

Bij Arkéa-Samsic kijken ze enorm hard uit naar de Ronde van Frankrijk. Het team van Nairo Quintana denkt een goed duo te hebben in de Colombiaanse klimmer en de Franse Warren Barguil.

Dé man in vorm voor de coronaperiode was Nairo Quintana. De 30-jarige Colombiaan won al de Tour de la Provence en de Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Quintana groeide naar zijn beste vorm toe en was een van de favorieten voor de eindzege in Frankrijk.

Maar daar is geen verandering in gekomen volgens Emmanuel Hubert, ploegbaas van Arkéa-Samsic. "Er zijn deze Tour niet veel hoge bergen te beklimmen, maar Quintana heeft dit seizoen al bewezen het verschil te kunnen maken bij elke beklimming. Hij is de beste klimmer ter wereld en heeft ondertussen ook een schat aan ervaring', vertelt hij aan Velonews.

Naast Quintana rekenen ze bij Arkéa-Samsic ook op de onvoorspelbaarheid van Warren Barguil. De Fransman moet samen met Quintana een gevaarlijk duo vormen. "Warren kan op elke moment in een wedstrijd aanvallen. Dat is een enorm wapen. Samen kunnen zij een wedstrijd op hun kop zetten."