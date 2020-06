Olympisch kampioen tekent voor Noors team

Een opvallende carrièreswitch? Het continentale Noorse Uno-X kwam vrijdag met een opvallende transfer op de proppen. Drievoudig olympisch kampioen langlaufen Johannes Høsflot Klæbo tekent een vijfjarig profcontract bij het Noorse team.

Tijdens de Olympische Winterspelen in Pyeongchang veroverde Høsflot drie gouden medailles, waarvan één individuele op de sprint. Maar de Noor verzekert dat hij niet zal stoppen met langlaufen. "Diegene die nu denken dat ik ga stoppen met langlaufen: maak je geen zorgen! Ik blijf nog steeds langlaufer", verzekert hij op social media.

"Maar ik ben heel blij met de kans die ik nu krijg in het wielrennen, ik kijk ernaar uit om 5 jaar bij dit team te rijden", aldus Høsflot Klæbo. De Noor is niet de enige wintersporter die (gedeeltelijk) de overstap maakt naar de winterstop. Het bekendste voorbeeld is ongetwijfeld Primoz Roglic. De Sloveen van Jumbo-Visma was voor zijn wielercarrière nog schansspringer.