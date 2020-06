🎥 Bas Tietema en olympisch BMX'er Niek Kimmann waagden zich aan poging op het Garden Hour Record

Er is deze week een nieuw wereldrecord gebroken. Neen, Victor Campenaerts is zijn werelduurrecord niet kwijt, maar wel is het Garden Hour Record verbroken. Een alternatieve wieleruitdaging waar Bas Tietema en Niek Kimmann zich voor hadden opgeladen.

Op Global Cycling Network stond al een filmpje hoe op een zelfgemaakte Vélodrome het Garden Hour Record werd neergezet. Daarbij werd een gemiddelde snelheid gehaald van 16,3 kilometer per uur. Dat moet sneller kunnen, dacht Bas Tietema. Hij vroeg daarom aan olympisch BMX'er Niek Kimmann om zijn tuin overhoop te halen zodat ze allebei een poging konden wagen. Werelduurrecordhouder Victor Campenaerts wenste hun alvast veel succes. Bekijk in het onderstaande filmpje van 'Tour de Tietema' hoe ze het er vanaf brachten.