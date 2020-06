Oliver Naesen weet dat niet alle wielrenners meer verdienen dan de gewone werkmens

Oliver Naesen is nog eens dieper ingegaan op het debat van de financiën in de wielersport. Velen hebben al moeten inleveren of zijn onzeker over de toekomst. Naesen is van die zorgen gespaard gebleven, maar leeft mee met collega's die nu wel plots op hun geld moeten letten.

"Er wordt in reacties op artikels vaak gezegd dat je geen compassie moet hebben met ons, wielrenners, omdat we meer verdienen dan een gewone werkmens. Maar dat is niet voor ons allemaal zo. Ik denk aan veel collega's die meer moeten afbetalen dan ze verdienen. En iedereen past zijn levensstijl aan aan zijn inkomen", klinkt de theorie van Naesen bij Sporza. Wie wel meer verdient, is dan misschien ook weer niet de zuinigste. "Wielrenners zijn ook niet getraind om noodzakelijk goed met geld om te gaan. Het verbaast me niet dat veel renners toch schrikken als er ineens niets meer binnenkomt." ZWAKKE ONDERHANDELINGSPOSITIE Naesen meent ook dat wielrenners een zwakke onderhandelingspositie hebben wanneer het gaat om eventueel in te leveren. "In sommige ploegen wordt gezegd: "We betalen 30% minder, oké of niet?" Eigenlijk niet, maar hebben we een keuze? Als dat niet zo is en je zet als renner het mes op de keel van je ploegmanager, dan ben je de eerste die op het klapblok moet als de plaatsen herverdeeld worden."