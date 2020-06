Rohan Dennis nog altijd koning van de virtuele koers en blijft ploegmaats nipt voor in Ineos eRace Classic

Ineos hield nog eens een virtuele koers tussen alle renners van de eigen ploeg. In het wedstrijdbegin namen Castroviejo en Dennis al afstand. Ze bouwden met hun tweetjes al een mooie voorsprong uit van meer dan een minuut.

De kloof met de achtervolgende groep liep op en dus begon Froome daar het tempo te bepalen, echter tevergeefs. Dennis liet ondertussen Castroviejo achter. De moed zakte de Spanjaard in de schoenen, want hij werd ingehaald door Dunbar en Sivakov.

It was a thrilling finish in Yorkshire, with @swiftybswift taking second and @DylanvanBaarle rounding out the podium places.



