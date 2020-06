Bert Van Lerberghe van Deceuninck-Quick.Step na eerdere valpartij nog met gemengde gevoelens

Bert Van Lerberghe is één van de renners die al met tegenslag te maken heeft gekregen, ondanks het beperkt aantal koersen dat er gereden zijn. Zijn meest recente wedstrijddag was 3 maart. Van Lerberghe verscheen toen aan de start in Le Samyn, maar haalde de finish niet.

Hij geeft een indruk van hoe zijn leven er sindsdien heeft uitgezien. "Na mijn val in Le Samyn moest ik even rusten. Na drie weken sprong ik opnieuw op de fiets. Ik heb een paar mountainbikeritten gedaan en ritten in het veld. Het was leuk dat ik samen kon trainen met de mannen van 'De Melkerie.'"

Familie is het belangrijkste

Tijdens deze coronaperiode heeft Van Lerberghe meer tijd dan gewoonlijk gespendeerd met zijn echtgenote en zijn zoon Romain. "Familie is het belangrijkste en ik ben erg dankbaar dat ik hen aan mijn zijde had." Nu kan de focus stilaan weer naar de koers.

Al is de nieuwkomer van Deceuninck-Quick.Step nog niet helemaal vrij van zorgen. "We zijn nog altijd twee maanden voor de herstart. Het is zwaar om te weten dat het pas in augustus zal zijn dat we opnieuw kunnen koersen. Maar we halen troost uit het feit dat we nu een kalender hebben en dat we weten wanneer koersen zullen plaatsvinden."