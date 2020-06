Lefevere trekt in juli met 50 man naar Italië en durft zich niet uitspreken of Evenepoel kandidaat-winnaar is in Giro

Patrick Lefevere kan al meer plannen nu het minder dan twee maanden is tot de eerste WorldTour-koersen eraan komen. Zo stelt men bij Deceuninck-Quick.Step alles in het werk om op een stage de veiligheid te garanderen en is het in spanning afwachten wat Evenepoel nog kan brengen dit seizoen.

Patrick Lefevere was te gast in De Zevende Dag en verklapte daar al meer over het trainingskamp van Deceuninck-Quick.Step deze zomer. "Van 6 tot 23 juli gaan we op hoogtestage naar San Pellegrino. Met vijftig man." Kan dat wel met zoveel? "Dat zal kunnen. We waren eerst van plan om zoals andere ploegen drie verschillende bubbels te maken. Maar we gaan dat niet doen."

TESTEN VOOR VERTREK

Daar is ook een heldere verklaring voor. "Italië is open. Als er ander publiek komt en er wordt iemand ziek, weet je niet van wie dat komt. We gaan testen voor we vertrekken. Als je exclusief in één hotel zit en er iemand ziek wordt, weet je dat het van bij ons komt."

Italië is ook het land waar Remco Evenepoel in principe zijn debuut gaat maken in een grote ronde. Sommigen tippen hem zelfs al voor het podium of winst. "Dat een jonge renner dromen heeft, is logisch en goed. Maar over een eindzege durf ik mij niet uitspreken."