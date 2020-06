Super Sunday doet ervaren sportdirecteur watertanden: "Gaat historisch worden, we zullen eigen Boxing Day hebben"

Ook voor zij die al zo lang in het vak zitten, belooft dit wielerseizoen iets bijzonders te worden, als het allemaal doorgaat. Vooral die 25ste oktober gaat het te gek worden, met Parijs-Roubaix, de laatste Girorit en de Vueltarit naar de Tourmalet. Ook Marc Madiot kijkt al naar die dag uit.

"In een interview voor zijn eigen ploeg Groupama-FDJ blikt Madiot vooruit naar de heropstart van het wielerseizoen. "Er zullen misschien pijnpunten zijn wat betreft organisatie, de kalender, met koersen die niet verlopen zoals in het verleden. Maar dat maakt niet uit. Je moet het langs de goede kant bekijken. Ikzelf probeer in het moment te leven."

DRIE TV-SCHERMEN

Na een actieve wielercarrière van 14 jaar zit Madiot ondertussen al 23 jaar in het management van een wielerploeg. En ook hij is al half door het dolle heen wanneer hij denkt aan Super Sunday. "Stel het je maar eens voor als wielerfan. Dan heb je bijna drie tv-schermen nodig thuis. Al zal er wel een bepaald schema zijn waardoor we zoveel mogelijk kunnen zien."

Dit moet een dag worden die nog lang in het geheugen van alle betrokkenen gaat meegaan. "Er kan zelfs een speciale communicatie zijn. Het is zoals de voetbalmatchen in Engeland in de kerstperiode: we zullen onze eigen Boxing Day hebben! Ik wil deze dag wel beleven, het gaat historisch worden."