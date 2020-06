Al eerste koers gereden in Servië: 21-jarige renner van Italiaanse wielerformatie mag juichen

Het Europese wielrennen komt dus stilaan weer op gang. De Servische wielerbond organiseerde in eigen land alvast de Belgrado Cup. Niet onlogisch dat er in de eerste koers ginds dan ook een Servische winnaar uit de bus kwam in de persoon van de 21-jarige Veljko Stojnic.

Hij is bezig aan zijn eerste jaar als prof. Zijn ploeg Vini Zabu-KTM bestaat voornamelijk uit Italianen, maar hij vormt als Serviër dus de uitzondering. Stojnic viel overigens al eerder dit seizoen op door in de UAE Tour het puntenklassement te winnen.

