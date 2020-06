Chris Froome heeft zijn handen vol met ex-cricketspeler en... Mel C van de Spice Girls!

Chris Froome wil zich graag inzetten voor het goede doel, of het nu is door handgels te gaan uitdelen of een fysieke inspanning te leveren. Als het op dat laatste aankomt, maken de anderen die meedoen het hem wel niet gemakkelijk. Kijk maar naar 'Wheels For Heroes'.

Aan deze uitdaging op Zwift waagde Froome zich zondagavond. De bedoeling was om voldoende geld in te zamelen om een duizendtal fietsen aan te schaffen voor medewerkers van NHS, de Britse gezondheidszorg. Tal van andere Britse bekendheden deden er ook aan mee.

Als profwielrenner waren alle ogen natuurlijk gericht op Froome. Voormalig cricketspeler Kevin Pietersen zorgde voor de nodige tegenstand tijdens de virtuele rit. Maar de meest opvallende prestatie kwam van een vrouw, namelijk van Mel C. De zangeres van de vroegere popgroep Spice Girls reed zowaar naar de derde plaats.

🥇 @chrisfroome

🥈 @KP24

🥉 @MelanieCmusic



It went down to the final 200 metres, but the Tour De France champion claims glory in the #WheelsForHeroes race which helped raise money for charity



More: https://t.co/bN1vnYWpbP pic.twitter.com/zGF1jo0Yj1 — Sky Sports (@SkySports) June 7, 2020

De tweede plaats was dus voor Pietersen, want in de laatste tweehonderd meter ging Froome er toch alleen vandoor. De viervoudig Tourwinnaar had ook wel oog voor de prestatie van de dag. "Ik baarde me toch wat zorgen om Mel C. Wat een geweldige inspanning!" Het belangrijkste is natuurlijk het ingezamelde geld voor NHS.