Een koppel in de cross: Annemarie Worst samen met Belgische veldrijder

Annemarie Worst kent naast geluk in de sport ook geluk in de liefde. De Nederlandse is één van de toppers uit het damesveldrijden en de cross heeft haar nog wel meer geboden dan enkel sportieve successen. De 777-renster vormt een koppel met Vincent Baestaens.

Die is zelf natuurlijk ook actief in het veldrijden en rijdt voor Hens-Maes. Sinds kort trekken de twee vaak met mekaar op in de buurt van Tremelo, weet Het Nieuwsblad. Een aantal fans in de buurt zouden ook al weten dat de twee een koppel zijn.

Officieel werd het nieuws nog niet bekendgemaakt. Wat dat betreft de sociale media van beiden toch maar in het oog houden. Worst is 25, Baestaens 31. Enkele maanden geleden geraakte bekend dat ook Ceylin del Carmen Alvarado de liefde heeft gevonden in wielermiddens. Zij heeft een relatie met wegrenner Roy Jans.