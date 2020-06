Sportgala geschrapt in Nederland: geen opvolger voor Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel werd eind vorig jaar nog gelauwerd als Sportman van het Jaar op het Sportgala in Nederland. In 2020 blijft het sportjaar voorlopig grotendeels beperkt tot slechts een paar maanden. Daarom heeft men in Nederland nu alvast een besluit genomen.

Wat er ook nog mag gebeuren en welke sportevenementen er nog al dan niet doorgaan, er zal eind dit jaar geen Sportgala komen in Nederland. Dat hebben de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF en de omroep NOS samen beslist. Deze partijen zouden normaal instaan voor het Sportgala. Ze zijn van mening dat er geen sprake kan zijn van een volwaardig sportjaar, omdat er ook nu nog altijd veel onzekerheid bestaat over welke sportwedstrijden kunnen doorgaan en welke niet. PRESTATIES UIT SEIZOENSBEGIN TELLEN MEE VOOR 2021 Sportprestaties uit het begin van het huidig seizoen zullen mee in overweging genomen worden tijdens het Sportgala van 2021.