🎥 Uran gaat diep in tijdrithouding, maar landbouwer zit in het wiel

Rigoberto Uran stoomt zich in zijn thuisland Colombia klaar voor de Tour de France. Samen met landgenoot en ploegmaat Higuita wordt hij het speerpunt van EF Education First tijdens de Tour de France van 2020.

Maar om een echt goed klassement te rijden, komt Uran toch nog een tikkeltje tekort in het tijdrijden. Daarom traint hij nog wat extra op zijn tijdritfiets. Op een filmpje dat Uran deelde via social media lijkt hij enorm diep in zijn krachtenarsenaal te moeten putten.

Maar... in zijn wiel zit een Colombiaanse landbouwer die duidelijk geniet van het feit dat hij de professionele wielrenner kan volgen. "Wanneer je echte concurrentie krijgt op de weg", schrijft Uran erbij.