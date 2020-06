Beelden van achter de schermen, gasten als commentator: Amerikaanse rittenkoers heeft speciale plannen

Elke crisis is ook een opportuniteit, zo wordt wel eens gezegd. Dat is alvast ook de visie van de organisatoren van de Colorado Classic. Zij willen nog altijd een editie organiseren dit jaar en eentje die nog voor vele jaren gaat bijblijven.

De Colorado Classic staat op het programma van 27 tot en met 30 augustus. Vorig jaar was het enkel een vrouwenkoers, maar nu moet het dus ook weer een rittenkoers voor mannen worden. En dat niet alleen. De organisatoren willen er een heus tv-event van maken.

VISUEEL SPEKTAKEL

Dat wil zeggen dat er een aantal innovatieve ingrepen worden genomen om er een visueel spektakel van te maken. Zo zullen er Zoom watch parties gehouden worden, zullen er beelden zijn van achter de schermen voor en na de koers, komt er een simulcasts voor de superfan en kan een gast de kans krijgen om even commentaar te geven.

Het hangt er natuurlijk allemaal vanaf of het coronavirus überhaupt wel een editie in 2020 zal toelaten. Daar bestaat tot op heden geen zekerheid over.