Chris Froome nog altijd onder de indruk van fietsprestatie zangeres Mel C: "Ze duwde hoger wattage dan Pietersen"

Chris Froome verzamelde onlangs in een Zwift-uitdaging genaamd 'Wheels For Heroes' geld in om fietsen te kunnen kopen voor de Britse gezondheidszorg. Hij nam het daarvoor op tegen enkele bekenden en vooral zangeres Mel C is hem opgevallen.

Froome kwam zelf als winnaar van 'Wheels For Heroes' uit de bus, voor ex-cricketspeler Kevin Pietersen en Mel C. Een artikel van Cycling Weekly geeft ook meer informatie prijs over de wattages die alle deelnemers aan de virtuele koers haalden.

Froome reageerde op het artikel via zijn Twitteraccount. "Het is de moeite waard om op te merken een hoger wattage per kilo duwde dan Kevin Pietersen. Goed gedaan, Mel." Ook uit een eerdere tweet net na de race bleek al dat Froome onder de indruk was van de fietsprestatie van de zangeres.