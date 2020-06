Enfant terrible van Ineos laat grote ronden links liggen en gaat vol voor klassiekers

Zijn uitsluiting uit de Ronde van Frankrijk van 2018 is slechts één in een reeks van vele incidenten die Gianni Moscon de afgelopen jaren achtervolgden. Hij blijft natuurlijk ook wel een steengoed renner. Dat gaat hij in 2020 alleszins niet laten zien in de grote ronden.

Die maken geen deel uit van zijn schema, zo blijkt uit een gesprek met Spazio Ciclismo. De Italianen zet volop in op de klassieke eendagskoersen. "Mijn grote doelen zijn de klassiekers in oktober. De Tour zal net voordien aflopen en dan komt er een belangrijke periode voor mij aan." Moscon past dit jaar dus voor Tourdeelname. "Team Ineos gaat van start in de Ronde van Frankrijk om te winnen. Wie dan deel uitmaakt van het team, kan er niet aan denken om zijn benen te sparen." Terwijl Moscon dus wel nog wil oogsten in de klassiekers die nadien nog volgen.