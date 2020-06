In Australië is de datum al bekend voor de Tour Down Under van 2021

Het wielerseizoen in 2020 is nog niet eens goed en wel opgestart na de coronacrisis, maar in Australië denken ze al na over volgend seizoen.

In Oceanië wordt er enkel in januari en februari gekoerst. De Santos Tour Down Under is traditioneel het startschot van het seizoen als eerste World Tour-koers.

In 2021 zal de wedstrijd in Australië gereden worden van 19 tot 24 januari. Dit seizoen werd de Tour Down Under gewonnen door thuisrijder Richie Porte. Jasper Philipsen was de beste sprinter, alhoewel hij geen etappe kon winnen.

Voor de vrouwen zal de Santos Tour Down Under gereden worden van 14 tot 17 januari.