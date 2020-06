Waar rijdt Romain Bardet volgend seizoen? "Ben op punt gekomen dat ik gewettigd ben om na te denken"

Voor Romain Bardet ziet de toekomst er nog onzeker uit. De Franse hoop op Tourwinst is ondertussen 29 jaar en het leek onwaarschijnlijk dat hij ooit voor een andere ploeg zou rijden als AG2R. Maar nu er interesse is van Sunweb, lijkt hij aan het twijfelen te zijn.

"Ik ben op een punt gekomen dat ik echt wel mag nadenken over mijn toekomst", opent Bardet in La Montagne. Over welke ploegen hij nadenkt, wil hij niet kwijt. "Er is nog niets afgerond, ook niet met Sunweb. Maar ik denk na over mijn toekomst", klinkt het.

"Ik heb al wat ervaring opgedaan en heb nog een aantal mooie jaren in het vooruitzicht. In die mooie jaren ben ik ervan overtuigd dat ik mijn capaciteiten nog optimaal kan benutten. Maar nu wil ik me focussen op het sportieve. Vorig jaar bleef ik teleurgesteld achter na een mindere Tour. De bergtrui was enkel een troostprijs. Dit jaar wil ik aanvallen, ik zal me niet focussen op een klassement", besluit Bardet.

In de Tour van 2014 behaalde Romain Bardet zijn beste notering ooit in de Tour, hij werd 2e op 4 minuten van eindwinnaar Chris Froome. Hij won drie Touretappes en vorig jaar won hij (zoals hij zelf al zei) de bolletjestrui.