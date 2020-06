Wereldkampioene Van Vleuten is reeds benaderd door andere ploegen

Annemiek van Vleuten is als draagster van de regenboogtrui zeker één van de rensters die op heel wat belangstelling kan rekenen, moest ze een vertrek bij Mitchelton-Scott overwegen. Door de coronacrisis kunnen er veel zaken veranderen in het peloton.

Ook bij Mitchelton-Scott worden ze getroffen door de coronacrisis. Dat heeft Annemiek van Vleuten bevestigd in Crotcast, een podcast van Maarten Ducrot. "Het is geen geheim dat mijn ploeg in zwaar weer zit. Ik ben benaderd door andere ploegen."

Ik voel me heel erg thuis bij mijn ploeg

De vraag is dan: maken die andere teams kans om haar te overtuigen? "Ik voel me heel erg thuis bij mijn huidige ploeg. Bovendien is het altijd een risico om te verkassen. Een andere ploeg zal van goede huize moeten komen", laat Van Vleuten weten.

Een uiteindelijke keuze zal niet noodzakelijk ingegeven worden door uitsluitend financiële overwegingen. "Ik hoef niet meer zwaar te cashen. Ik wil vooral een beetje vrijheid hebben om bijvoorbeeld een trip naar Colombia in te plannen en mijn eigen programma te kiezen."