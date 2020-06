Drie talentvolle renners hebben getekend bij de U23 van Lotto-Soudal

Arnaud De Lie, Lars Van Ryckeghem en Ramses Debruyne zullen vanaf nu voor de U23 van Lotto-Soudal rijden. Op dit moment zijn ze nog tweedejaarsjuniores. Ploegleider Kurt Van de Wouwer is tevreden met de komst van deze renners.

Arnaud De Lie is volgens Het Laatste Nieuws een renner voor de klassieke wedstrijden en is nu ook Belgisch kampioen bij de U19. De specialiteit van Lars Van Ryckeghem is dan weer het tijdrijden en Ramses Debruyne is een renner voor een zwaar parcours. Zo werd Debruyne bijvoorbeeld 5de in de Ronde van Vlaanderen en eindigde hij op de 20ste plaats op het WK in Yorkshire.

Ze hebben zich dit jaar als tweedejaarsjuniores nog niet kunnen bewijzen, maar ploegleider Kurt Van de Wouwer is overtuigd van hun talent. "Ze hebben ons genoeg overtuigd in hun eerste jaar bij de juniores. We kijken uit naar hun komst en bij ons zitten ze zeker goed voor hun opleiding", aldus de ploegleider op de website van de club.