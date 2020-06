Meer details bekend over BinckBank Tour: al zeker twee startplaatsen in Zeeland

Doordat de BinckBank Tour verschoven en ook ingekort werd, moest de organisatie van de rittenkoers ook wel wat sleutelen aan het parcours. Het staat nu vast dat de editie van 2020 in Nederland Vlissingen en Philippine zal aandoen.

Dat meldt Omroep Zeeland. Het is dan ook in het Zeeland dat deze twee plaatsen gelegen zijn. Philippine ligt op zo'n 23 kilometer van Vlissingen, vlak aan de grens tussen België en Nederland, en op slechts enkele kilometers van Terneuzen.

In Philippine zullen de renners een korte tijdrit afwerken. Vlissingen zal dan weer dienst doen als de startplaats voor de etappe naar Aalter. De BinckBank Tour moet doorgaan van 29 september tot en met 3 oktober. Vorig jaar was Laurens De Plus van Jumbo-Visma de eindwinnaar.