Ploegdokters Lotto en Circus-Wanty Gobert vinden massale tests in peloton in de praktijk niet haalbaar

Hoe kunnen we het profpeloton dit najaar coronavrij houden? Door elke dag opnieuw iedereen te onderwerpen aan een test? Dat is alvast het voorstel van hoogleraar aerodynamica Bert Blocken. Theoretisch is er iets voor te vinden, in de praktijk blijkt het onhaalbaar.

Jens De Decker, ploegdokter van Lotto Soudal, wijst in HLN op het belang van een snel resultaat. "In de meest ideale der werelden beschikken we dan over een testkit van - bij wijze van spreken - een halve euro, die al na een minuut of tien een 100% betrouwbaar resultaat oplevert. In België is het één dag wachten. Wat nog vrij weinig is. Maar er wordt ook elders in de wereld gekoerst."

CONSTANT GESLEUR IN GROTE RONDEN

Logistiek is het ook verre van eenvoudig om dit allemaal geregeld te krijgen. "Het immiglobuline B, dat uitwijst of je het virus al dan niet hebt doorgemaakt, kan je controleren voor aanvang van de competitie. Voor die andere tests heb je mobiele labo's nodig. In een grote ronde is dat een heel gedoe", weet Joost De Maeseneer, de arts van Circus-Wanty Gobert. "Constant 'gesleur' tussen hotels, start en finish."

Dan is er ook nog de prijs, die het hele verhaal in de praktijk onrealistisch maakt. De vraag is ook: wat bij een positieve test? Moet dan de hele entourage van de bewuste renner naar huis? De Maeseneer pleit daarom voor wat hij 'gematigd optimisme' noemt. "Zonder het virus en de zware, pijnlijke gevolgen te willen minimaliseren: durven geloven dat we het onder controle hebben. En dat het straks niet meer kan opflakkeren."