Tuchtrechtelijk systeem moet mee grensoverschrijdend gedrag in sportwereld aan banden leggen

Naast de sportieve belangen dient de sportwereld ook oog te hebben voor maatschappelijke problemen. Eén van die problemen is nog altijd grensoverschrijdend gedrag. Dat is in het wielrennen bijvoorbeeld nog gebleken door de zaak-Van Gansen.

Uit een persbericht van VSF, de Vlaamse Sportfederatie, blijkt hoe dit verder aangepakt zal worden. "Onder impuls en op vraag van de minister van Sport en Sport Vlaanderen, hanteren de gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties zes beleidsmaatregelen om grensoverschrijdend gedrag in al zijn aspecten te bestrijden. Één van die maatregelen is het installeren van een tuchtrechtelijk systeem." GEDRAGINGEN SANCTIONEERBAAR Over die maatregel is nu al meer informatie bekend. "Dat omvat enerzijds een tuchtreglement met gedragingen die sanctioneerbaar zijn én anderzijds het installeren van een tuchtrechtelijk orgaan. Op 8 juni 2020 werd dit tuchtrechtelijk orgaan opgericht, door de uitbreiding van het Vlaams Dopingtribunaal naar het 'Vlaams Sporttribunaal."' Dat zal een belangrijk instrument worden. "Het Vlaams Sporttribunaal zal in de toekomst ook onderzoek en sanctionering inzake grensoverschrijdend gedrag uitvoeren. Het Vlaams Sporttribunaal gaat nu op zoek naar rechters en griffiers die het onderzoeks- en tuchtorgaan kunnen bevolken."