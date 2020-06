Verschuiving zit er echt wel aan te komen: 'Ander Monument neemt datum Milaan-Sanremo in'

De berichten over een mogelijke wijziging van de datum van Milaan-Sanremo doen al een tijdje de ronde. Dat heeft dan vooral te maken met de Ronde van Lombardije, die vroeger op het jaar zou gereden worden. Dat scenario lijkt het ook effectief te worden.

Volgens Gazzetto dello Sport bestaat er geen enkele twijfel meer en zullen beide wedstrijden wel degelijk van datum veranderen. De Ronde van Lombardije zal dan de plaats van Milaan-Sanremo innemen en op 8 augustus al gereden worden.

PRIMAVERA EEN WEEK VOOR TOURSTART

De klassieker in Lombardije stond gepland op 31 oktober, maar dan zal het Italiaanse kampioenschap plaatsvinden. Milaan-Sanremo schuift twee weken op en moet dan gereden worden op 22 augustus. Wie alles goed heeft bijgehouden, weet dat dit exact één week voor de start van de Tour in Nice is.

Bij de herstart van het wielerseizoen zal in ruim drie weken dus het Italiaanse drieluik Strade Bianche - Ronde van Lombardije - Milaan-Sanremo afgewerkt worden.