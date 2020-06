Volgens Bernard Hinault moet Chris Froome na de Tour vertrekken als hij geen steun krijgt van ploegmaats: "Team Ineos heeft het probleem zelf gecreëerd"

Moet Chris Froome vertrekken bij Team Ineos? Bernard Hinault vindt van wel als de Brit niet genoeg steun krijgt van zijn ploegmaats. De Fransman, die vijf keer de Tour won, vindt dat ze het probleem zelf gecreëerd hebben bij de ploeg.

Bernard Hinault gaf een interview bij het Nederlandse AD. "Ze hebben het probleem zelf gecreëerd. Ze hebben met Thomas, Froome en Bernal de beste renners voor in de bergen. Ze kunnen elk jaar de Tour winnen en de renners willen ze allemaal zelf winnen."

"Het is aan het management om te bepalen wie de kopman zal zijn. Ze hebben het niet in het verleden moeten doen. De beslissing zal in de bergen gemaakt worden", aldus de vijfvoudige winnaar van de Tour de France.

Froome

Volgens Hinault heeft Bernal het voordeel en moet Froome afwachten. "Bernal is nog jong en enorm getalenteerd. Froome zal tot na de Tour moeten wachten om te zien of hij blijft of niet. Als hij geen steun krijgt, kan hij beter naar een andere ploeg gaan om daar de leider te zijn. Froome heeft het nog steeds in zich", is Hinault duidelijk.