Mitchelton-Scott alsnog gered, Spaanse non-profit nieuwe hoofdsponsor

De onzekerheid omtrent de toekomst van Mitchelton-Scott is weg. De ploeg heeft met Manuela Fundación een nieuwe hoofdsponsor gevonden.

Het team zal voortaan door het leven gaan als Team Manuela Fundación. De Spaanse non-profit organisatie sloot een deal voor meerdere jaren. Ploegbaas Gerry Ryan is opgelucht dat de kogel door de kerk is. "Ik ben vooral blij dat de toekomst van de ploeg ook na 2020 verzekerd zal zijn. We willen Francisco Huertas en zijn Manuela Fundación hartelijk danken voor hun steun. Door de recente ontwikkelingen is zo'n deal enorm belangrijk."

Francisco Huertas richtte samen met zijn vrouw Maria Angustias González de organistaie op en steunde in het verleden al voetbalploeg Granada, net als enkele andere lokale atleten. "Wij zijn erg blij met deze kans. Het was een unieke mogelijkheid. We willen de erfenis van Gerry Ryan een boost geven."

De nieuwe sponsordeal betekent niet alleen een nieuwe naam, maar ook de groen-zwarte kleuren verdwijnen. Die zullen vervangen worden door roze schouders in een voor de rest volledig donkerblauwe outfit.