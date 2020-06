Parcours Vuelta ligt helemaal vast: aanpassingen zorgen voor lange etappe van meer dan 230 km

Vorig jaar schreef Primoz Roglic de Vuelta op zijn naam. Vanaf 20 oktober gaat de Vuelta op zoek naar een opvolger voor de Sloveen. Volledig in Spanje, want Nederland en Portugal worden niet aangedaan. De laatste hand aan het parcours is gelegd.

De organisatie van de Vuelta kan nu dus het volledige parcours tot in de details voorstellen. Het was al bekend dat de eerste drie dagen in Nederland en ook een uitstapje naar Portugal eraan zouden moeten geloven. Door het wegvallen van het bezoek aan Portugal, moesten één etappe een andere aankomstplaats krijgen en een andere rit een nieuwe startplaats.

De vijftiende etappe ging aanvankelijk aankomen in Porto. De finish zal uiteindelijk in Puebla de Sanabria liggen. Daardoor zullen de renners liefst 234,6 kilometer moeten overbruggen tussen start en finish. De zestiende rit zal niet van start gaan in Viseu, maar in Salamanca.