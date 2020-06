Throwback 2010: Alberto Contador maakt indruk op Alpe d'Huez, maar komt net tekort om Sloveen van de eindwinst te houden in Critérium du Dauphiné

In de Critérium du Dauphiné in 2010 stond vandaag een zware bergrit op het programma. Het was de voorlaatste etappe en er stond een verrassing aan de leiding, want de Sloveen Janez Brajkovič had de gele trui. Contador wilde hem echter nog van de troon stoten.

Janez Brajkovič was de verrassende leider in de Critérium du Dauphiné van 2010, maar met nog een zware etappe naar Alpe d’Huez op het programma en met een Alberto Contador die aan het jagen was op de leiderstrui, was er nog niets beslist. Het verschil tussen Brajkovič en Contador was echter al 1:41, waardoor Contador dus alles uit de kast moest halen om een mooie voorsprong bij elkaar te rijden. Op Alpe d’Huez probeerde de Spanjaard ook af en toe weg te rijden, maar Brajkovič was op geen fout te betrappen. Contador haalde uiteindelijk wel de ritzege, maar Brajkovič bleef bij hem en mocht dus ook op 13 juni 2010 de leiderstrui dragen.