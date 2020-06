📷 Sunweb keert terug naar oude kleuren, Tiesj Benoot showt nieuwe outfit

De ploeg van Tiesj Benoot krijgt visueel een heel andere aanblik. Sunweb maakt gebruik van de mogelijkheid om in de loop van het seizoen één keer van kleuren te wisselen. De rood-witte tenues worden ingeruild voor wit-zwarte shirts.

Sunweb begon het jaar in shirts die overwegend rood waren, met stukjes wit op de schouder en ook twee witte verticale strepen. Wanneer het wielerseizoen straks hervat, is het de bedoeling om weer fris voor de dag te komen en daar hoort dus ook een nieuwe outfit bij.

Tiesj Benoot, Ilan Van Wilder en hun ploegmaats hebben die ook al kunnen showen op training. Het rood maakt plaats voor wit. Waar het vroeger wit was, is het nu zwart. Voor Sunweb besloot om in rode shirts te gaan rijden, gaf het zijn renners ook al wit-zwarte tenues. Dit is dus Sunweb in het wit-zwart 2.0.