Dumoulin vraagt het zich zelf af: "Ben ik nog goed genoeg om ooit de Tour te winnen?"

Dag op dag een jaar geleden is het dat Tom Dumoulin nog eens aan de start van een wielerwedstrijd kwam. Een volledig jaar. Dumoulin meent fysiek hersteld te zijn, maar kan hij zijn beste niveau opnieuw bereiken? Niemand die het antwoord weet, ook hijzelf niet.

"Ik denk wel dat ik nog goed genoeg ben om een aardig woordje mee te spreken in de klassementen van grote rondes", zegt Dumoulin aan HLN. Hij denkt het wel, maar garanties bieden kan hij niet. "Mijn laatste wedstrijd was de Dauphiné vorig jaar. Mijn laatste echt goeie wedstrijd was het WK in 2018. Natuurlijk twijfel ik dan."

Op training is het gevoel soms uitstekend, soms wat minder. "Ik heb ook dagen dat ik me zeer middelmatig voel op de fiets en dan ga je nadenken. Ben ik nog goed genoeg om ooit de Tour te winnen? Die gedachten spelen ook door mijn hoofd. Maar die waren er ook voor 2017, toen ik de Giro won. Ik denk dat het heel normaal is dat je af en toe aan jezelf twijfelt."

COACHING VAN BOVENAF

In die Tour komt Dumoulin dan ook nog eens met het gegeven te zitten dat de ploeg met Primoz Roglic en Steven Kruijswijk nog over twee andere kopmannen beschikt. "Er komt een dag dat Primoz boos zal zijn op mij of ik op Steven, maar ik denk dat wij als ploeg de kracht hebben om daar goed mee om te gaan, zeker met de coaching van bovenaf."