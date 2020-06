Na bouwen van de kinderkamer wil Declercq met de Wolfpack weer doen wat hij tot dusver deed in videospel

Tim Declercq biedt een inkijk in zijn leven en dat is toch een heel verschil met wat het binnenkort zal zijn. Gauw zal de focus weer volledig op de koers liggen. De voorbije maanden kwam het gezin op de eerste plaats. En bood het videospel Age of Empires II een aangename ontspanning.

"Ik heb veel tijd gespendeerd met mijn vrouw Tracey en de kinderkamer gemaakt voor ons eerste kindje", zegt Declercq over de voorbije maanden. Nuttige tijdsbesteding dus. Zijn ploegmaats moest hij missen, maar dat is intussen wel goedgemaakt.

"Yves Lampaert, Bert Van Lerberghe en Stijn Steels dagelijks terugzien was een grote boost voor het moreel. Mijn langste rit tijdens deze maanden was slechts 200 kilometers", moet El Tractor bekennen. "Wat eigenlijk vrij veel is, maar in vergelijjking met de andere gasten is het niets."

FOCUS OP HERSTART EN TRAININGSKAMP

In zijn vrije tijd speelde Declercq vaak Age of Empires II, ook ten huize Lampaert overigens een populair spel. "Jammer genoeg is het level van het spel in zijn geheel verbeterd, je moet dus echt vechten voor de overwinning, maar we hebben het nu 'on hold' gezet, zodat we voor 100% kunnen focussen op de herstart van het seizoen. En op het trainingskamp van volgende week, ik kan niet wachten om de andere jongens daar te zien."

Als Tim Declercq straks tijdens de koers weer volop voor het uitstekende helperswerk zorgt en zo het team ook helpt te vechten voor de overwinning, zullen ze het bij Deceuninck-Quick.Step allemaal prima vinden.