Naesen heeft manier gevonden om pijn na te bootsen en besliste om te verlengen wegens enorme dankbaarheid

Oliver Naesen zoekt altijd nog naar manieren om beter te worden. Zeker in de koers kan elk detail doorslaggevend te zijn. De intensiteit van een wedstrijd is altijd nog iets anders, maar Oliver Naesen probeert ook in deze maanden die zoveel mogelijk te benaderen.

Hij doet een stabilisatieoefening waarmee hij zijn spieren 'afspant'. "Het klinkt eigenlijk allemaal erger dan het is", sust Naesen bij Sporza. "Ik span mijn beenspieren af met zo'n band waarmee de dokter je bloeddruk meet. Ik doe dan 2 minuten een oefening met die afgespande benen en voel me dan veel meer verzuurd."

Zo stoomt Naesen zich klaar voor de beslissende momenten in een wedstrijd. "Het idee daarachter is dat je je hersenen leert omgaan met de pijn van lactaat zodat je op het sleutelmoment in koers die 2 omwentelingen meer kan trappen om juist wel mee te zijn. Ik had dat zelf wat opgezocht op YouTube. Ik sprak daar dan op stage over met een fitnesscoach van de ploeg en hij had toevallig juist op die stage dat materiaal mee."

AG2R ENIGE KEUZE IN 2017

Naesen tekende onlangs voor drie jaar bij. Wachten op een betere aanbieding van een ander team deed hij dus niet. "Eigenlijk ben ik de ploeg nog altijd dankbaar dat ze me 3 jaar geleden binnengehaald hebben. Toen mijn vorige ploeg IAM gestopt was, was AG2R in 2017 de enige ploeg waar ik naartoe kon."

Dat is hij nog lang niet vergeten. "AG2R had toen nog geen ploeg voor de klassiekers. Die is beginnen te groeien met mij. Ik voel me dan ook wel ergens verantwoordelijk voor die klassieke kern. De ploeg trekt ook renners aan specifiek voor mij. Het zou niet leuk zijn, als ik dan plots zeg: 'Ciao, ik ben weg.'"