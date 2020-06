Van Avermaet één van de vaders die gevierd worden: "De openheid van kinderen, daar kan je van leren"

Het is vaderdag en dat is ook een belangrijke dag voor Greg Van Avermaet, vader van twee dochters. Door de voorbije lockdown heeft hij ook veel meer tijd met hen kunnen doorbrengen. Van Avermaet wil niet enkel zijn kinderen zaken bijbrengen, maar ook leren van hen.

In een filmpje van Het Nieuwsblad heeft Van Avermaet het over de tijd die hij met hen doorbracht. "Het was leuk om mijn kinderen te zien opgroeien. Vooral Roos, omdat zij pas geboren was. Ik merkte ook wel aan Fleur dat ze dichter bij mij aan het komen was, dat ze veel vroeg naar mij.en ik een beetje haar favorietje aan het worden was. Fleur kan een hard zijn, maar soms ook heel lief. Ik kom er wel goed mee overeen."

Het ouderschap ziet hij als dingen aanleren, maar dus ook zelf dingen dingen leren. "De openheid van kinderen, daar kan je zelf ook wel van leren. Terwijl ik zelf snel over dingen zou beginnen nadenken, is het wel leuk om te zien dat kinderen hun emoties volgen en die direct laten zien. Het is niet alleen zelf iets meegeven, maar ook iets oppikken van de kinderen."

Superveel respect voor mijn vrouw

Greg Van Avermaet heeft nu ook eens voor een langere periode kunnen zien wat zijn partner Ellen allemaal doet voor de kinderen. "Superveel respect voor mijn vrouw. Elke dag bezig zijn met kinderen, ik geef dat eerlijk toe, ik zou dat niet kunnen."

Het gezin Van Avermaet heeft wel wat plannen voor vaderdag. "Ik heb iets minder training gepland. Meestal hebben we een leuk ontbijt samen. Dan zullen we bij Ellen haar ouders op de koffie gaan. Mezelf een beetje in de bloemetjes zetten, da's wel leuk."