Webinars doen de ronde: Sven Nys vervult rol als gastspreker en ook Jumbo-Visma plant aantal sessies

Het delen van kennis, ook dat is een cruciaal aspect in de sportwereld. In coronatijden hebben de online conferences nog aan belang gewonnen, steeds vaker houdt men geregeld webinars in allerlei sectoren. Er zijn er uiteraard ook met een link naar de koers.

Zo was Sven Nys bijvoorbeeld zondagochtend betrokken bij een webinar van de politieke partij CD&V. Nys was sportspreker en kon de mensen inspireren wanneer het ging om het aanpakken van uitdagingen. Dat is belangrijk in de sport, maar dus ook in andere sectoren. Sunday morning webinar. @Sportspreker @cdenv pic.twitter.com/IPLkPXq1pZ — Sven Nys (@sven_nys) June 14, 2020 Bij de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma gaan ze ook nog volop webinars organiseren. Ze plannen er een viertal, vooral bedoeld voor mensen die een rol vervullen binnen een wielervereniging zaken bij te brengen. Dat kunnen renners, coaches, ploegleiders of bestuursleden zijn. Karin Lembrechtse, de Performance Chef en Foodcoach Coördinator van Jumbo-Visma, houdt een webinar op maandag 15 juni. Komende vrijdag komt er dan eentje aan van Robbert De Groot, die het vooral zal hebben over talentontwikkeling. Jan Boven en Arthur van Dongen delen hun ervaringen als ploegleiders mee op maandag 22 en vrijdag 26 juni. Aanvangsuur is telkens 20u. Het belooft dus nog een drukke maand te worden.