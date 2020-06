Al koers in Cyprus - klimmer van CCC is de beste op berg Olympus in 0-2000 race: "Overal water en bananen"

In België is het nog wachten tot juli voor de eerste (oefen)wedstrijden, maar in Cyprus is er wel al gekoerst. Een toch wel gekende naam pakte de overwinning in de 0-2000 race. Ilnur Zakarin, vorig jaar nog tiende in de Giro, toonde zijn klimmersbenen.