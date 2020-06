De Cauwer spreekt zijn verwachtingen voor Evenepoel in de Giro uit: "Daarna volgt een tussentijdse rekening"

Remco Evenepoel in de Giro: wat gaat dat straks geven? Sommigen nemen zelfs al het woord 'eindzege' in de mot, gelet op het feit dat bijna alle toppers naar de Tour trekken. De Cauwer ziet voordelen en nadelen en zou een podiumplek al fenomenaal vinden.

"Het gegeven dat er minder concurrentie is, komt Remco beter uit", meent ook José De Cauwer in Het Belang van Limburg. "Al moet je ook dat met een korreltje zout nemen. Tweevoudige Giro-winnaar Vincenzo Nibali die op zoek is naar een derde eindzege, Richard Carapaz met zijn sterke Ineos-ploeg, Simon Yates, Jakob Fuglsang... Dat zijn toch geen kleine jongens."

Dat er zoveel anderen ontbreken, kan in een bepaald scenario ook tegen Evenepoel werken. "Op de een of andere manier zal Remco misschien mee de koers moeten dragen, maar daarvoor heeft hij de ploeg niet. Ik zou meerijden, kijken en volgen. Hij zal wel een tweetal mannen bij zich hebben die hem op de juiste plek afzetten in de bergen."

De gretigheid van Evenepoel om aan te vallen is inmiddels echter gekend. Zeker als hij zich goed voelt. "Diep in de finale, op 3 à 4 kilometer, kan je nog eens kijken, dan kan je niet zoveel meer verkeerd doen. Hoogstens een halve minuut verspelen door een foutje."

Maar wat mogen we nu verwachten qua einduitslag? "Het podium? Dat zou fenomenaal zijn. Zelfs als hij de top vijf haalt, vind ik dat straf. Maar niet op een kwartier van de eindwinnaar, hé, maar op zo'n minuut of drie. Dat zou top zijn. Als er iets is dat hij niet kan, dan zien we dat wel in de Giro. Daarna volgt een tussentijdse rekening, maar hij is hoe dan ook nog maar twintig!"