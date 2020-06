Overname Mitchelton-Scott roept grote vragen op: "Al gauw 18 miljoen nodig" en "Het is een heel rare move"

Zeg niet langer Mitchelton-Scott, maar wel Manuele Fundacion. De ploeg wordt van de ondergang gered door de Spaanse non-profitorganisatie. Toch opmerkelijk dat zo'n stichting nu zelf zou investeren om een wielerploeg overeind te houden. Het lijkt de omgekeerde wereld.

Dat onderstreept ook sporteconoom Wim Lagae in Het Laatste Nieuws. "In sponsoring zijn goede doelen iets wat je vanuit het team doet. CCC heeft het logo van UNICEF op de truitjes. 10 procent van het prijzengeld van Dimension Data en NTT ging of gaat naar de stichting Qhubeka, dat fietsen schenkt in Zuid-Afrika."

Nu zou de stichting van Francisco Huertas Gonzalez, die zich inzet voor sociale bijdragen, zelf de financiën aanleveren. "We spreken over een team met de Yates-broers en met een volwaardig damesteam. Dan heb je al gauw 15 tot 18 miljoen euro nodig. Het is een heel rare move."

GERRY RYAN

Huertas Gonzalez lijkt financieel minder slagkrachtig dan Ryan, de vorige sterke man. "Ryan houdt sinds 2012 een WorldTour team draaiende. Hij is een goede ondernemer. Ryan heeft ooit zijn zoon gezegd dat hij zijn best moest doen om extra sponsors te zoeken. Omdat het geld dat Ryan zelf in de ploeg steekt, afgaat van de erfenis van zijn kinderen. De motieven van een wielermecenas zijn soms anders dan die van een klassieke sponsor."