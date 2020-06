Roglic gaat het erop wagen: duel met toptalent Pogacar komt eraan

Kan Primoz Roglic komende zondag nog eens het zegegebaar maken? Roglic beleefde in 2019 in de Vuelta zijn grote triomf, maar reed dit jaar nog geen enkele koers. Dit weekend opent hij zijn wielerseizoen, dan staat het Sloveens Kampioenschap op het menu.

Het Sloveens Kampioenschap zal de eerste officieel door de UCI erkende wedstrijd zijn sinds het wielerseizoen werd stilgelegd in maart. Tadej Pogacar had al eerder toegezegd, maar het was nog afwachten of ook Roglic zou deelnemen aan het nationaal kampioenschap.

Jumbo-Visma heeft nu aan de Nederlandse media bevestigd dat dit effectief het geval zal zijn. Met Roglic en Pogacar komen er dus twee echte toppers aan de start. Het wordt meteen smullen voor de wielerfan in Slovenië, want de kans is groot dat beiden in de finale de degens zullen kruisen.

PITTIGE SLOTKLIM

De wedstrijd eindigt immers met een pittige slotklim van vijf kilometer. Zo kunnen Roglic en Pogacar meteen al eens hun klimmersbenen en elkaar testen.